E-spordi striimer 2,5 miljoni dollari jagamisest BLASTil: Astralis on favoriit, kuid usun, et nii mõnigi tiim mängib nad üle

OlyBeti spordiennustuse statistika näitab e-spordi fännide usku Astralise võiduvõimalusse, kuid vastasseisude koefitsiendid on siiski piisavalt tasavägised.

“Kui eelmiste BLASTi turniiride puhul on kergem olnud ennustada, siis nüüd on mängus teised meeskonnad kui varem omavahel kokku läinud,” sõnab striimer ja toob esile kevadturniirile pääsenute nimed: Heroic, ENCE, NiP, Astralis, Movistar Riders, Copenhagen Flames, Bad News Eagles ja Team NKT. Need on tandemid, mis seekord osalevad Euroopa parimate seas e-spordi tippturniiril.

Signe sõnul on üks favoriite kindlasti Astralis, kuid eelkõige seetõttu, et nad on selles seltskonnas ammu teada-tuntud tiim. “Kuid isiklikult arvan, et iga turniirile pääsenud meeskond võib sel korral üllatada. Seekord on väga raske öelda, kes täpsemalt keda omavahelises vastasseisus võidab,” lisab ta.

Signe paneb panused Movistar Ridersile, kes on oma mängudega sel aastal kõvasti positiivselt üllatanud. Kaks vastasseisu, mida ta striimerina BLASTi kevadturniiril põnevusega ootab ja fännidega koos vaadata plaanib, on 27. aprilli mäng ENCE vs. Copenhagen Flames ja järgmisel päeval toimuv Astralis vs. Movistar Riders.

OlyBeti spordiennustuse statistika näitab suuremat võiduvõimalust Astralisele: koefitsient 1,48 Movistar Ridersi 2,45 vastu. ENCE ja Copenhagen Flamesi kohtumisel võidab spordiennustuse järgi tõenäolisemalt ENCE, kelle koefitsient on 1,48. Copenhagen Flames on aga mänguennustuses kannul koefitsiendiga 2,45.

Blast on üks CS:GO suuremaid rahvusvahelisi e-spordi turniire, kus osalevad parimatest parimad. BLASTil on hooajad sügisel ja kevadel ning BLAST World Final ehk suurfinaal toimub detsembris. Auhinnafond on tänavusel hooajal 2,5 miljonit dollarit ja turniiril on miljoneid fänne üle maailma.

Kokku osalevad aasta lõpus toimuval suurfinaalil kaheksa tiimi, millest kaks on kevad- ja sügishooaja võitjad. Ülejäänud meeskonnad kujunevad välja teiste liigade tabelitest.