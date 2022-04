Oliver Saar teenis Belgia karikavõistlustel etapivõidu

Idee osaleda Belgias võistlustel tekkis treener Klavs Lisovskisel spontaanselt. Viibiti nagunii lähikonnas ning see oli heaks võimaluseks hooaja alguses võistluskogemust juurde saada. BMX-kross on Belgias samuti populaarne nagu rattasport üldiselt, seega oli juba ette teada, et võistlusel on osalejaid palju ning konkurents kõva. Võistlemas oligi üle 500 ratturi.