Hamiltoni tiimikaaslase arvates pole Mercedese masinatega sõitmine jätkusuutlik tegevus

Seoses sel hooajal kehtima hakanud uute regulatsioonidega on mitmetel tiimidel olnud tõsiselt tegemist, et vältida autode "hüplemist" (inglise keeles porpoising), mis eriti tugevalt ilmneb pikkadel sirgetel.

Kõige silmnähtavamalt ilmneb probleem Mercedese F1 masinate juures ning Russelli sõnul on auto tõsist jälge jätmas ka sõitjate tervisele: "Hüplemine võtab lausa hinge kinni. Ma pole kunagi varem midagi nii hullu tundnud. See oli esimene nädalavahetus, kus olin tõsiselt hädas ka seljavaludega. Paraku peame selle aga parimate ringiaegade saavutamiseks lihtsalt üle elama," rääkis sõitja The Race'ile antud intervjuus.

24-aastane britt pole sugugi kindel, kas on võimeline praeguse autoga, ilma tervist tõsiselt kahjustamata, üldse hooaega lõpuni sõitma: "Ma väga loodan, et leiame oma muredele lahenduse ja et seda teeksid ka teised meeskonnad kellel on hüplemisega probleeme. Sõitjate jaoks pole praegune olukord lihtsalt jätkusuutlik."

Hoolimata kõigest on Russell suutnud uuest autost siiski pealtnäha maksimumi võtta ja asub üldarvestuses 49 punktiga kõrgel neljandal positsioonil. Teine Mercedese piloot, seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton on nelja etapiga kogunud aga kõigest 28 punkti ja üldarvestuses on ta alles seitsmendal kohal. Juhib 86 punktiga Charles Leclerc (Ferrari).