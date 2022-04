Nadali mantlipärija? 18-aastane Hispaania tennisist jõudis maailma edetabelis esikümnesse

Alcaraz jõudis esikümnesse 18 aasta, 11 kuu ja 20 päeva vanusena. Alates 1973. aastast, mil ATP edetabelit pidama hakati, on ta kõigide aegade üheksas noorim mängija, kes maailma esikümnesse pääsenud.

Alcaraz on tänavu võitnud juba kolm ATP tiitlit. Aprilli alguses triumfeeris ta Miami Masters 1000 turniiril ja veebruaris Rio de Janeiro ATP turniiril. Suure slämmi turniiridel on tema parimaks tulemuseks mullusel US Openil veerandfinaali jõudmine.