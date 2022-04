AMETLIK | Järgmisel WRC etapil on stardis vanameistrid Loeb ja Ogier

Toyota avaldas Portugali ralli sõitjate koosseisu esmaspäeval, kuid tiimi pealik Jari-Matti Latvala vihjas juba kuu alguses, et Ogier on samuti Portugalis kohal. "Jah, tundub, et ta tahab nüüd sinna [Portugali] sõita. Ogier on juba ammu tahtnud pidada kruusarallit, kus ta ei pea teistele teed kündma. Nüüd saab ta seda proovida," ütles Latvala toona Rallit.fi-le. Ogier' osalemine tähendab ühtlasi, et Esapekka Lappi Portugalis ei võistle.