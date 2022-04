Kas Meistrite liigas saab lõpuks näha unistuste finaali?

Alates hooajast 2008/09 kuni hooajani 2017/18 olid jalgpallimaailma kaks kõige säravamat klubi Madridi Real ja FC Barcelona. Kümnest mängus olnud Meistrite liiga trofeest võitsid nad kahepeale seitse. Igal aastal kostis Euroopa kõige tugevama klubisarja kulminatsiooni eel, et ehk näeb sel korral finaalis kahe kange vastasseisu. Kriitikud vastasid kiiresti, et Real ja Barcelona mängivad ju Hispaanias igal hooajal omavahel mitu korda ja Meistrite liiga finaalis võiks näha ikka mõnda teist duelli. Lõpuks jäi selle perioodi kahe valitseja vastasseis kõige kõrgemal tasemel nägemata. Kuid tänavu on võimalik, et jalgpallifännid saavad elada kaasa praeguse ajastu kahele kõige vingemale tiimile.