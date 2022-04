Nico Rosbergi teooria: kas Mercedes ilustab Lewis Hamiltoni jaoks tõde?

Mercedese pealik Toto Wolff vabandas sõidu järel tiimiraadio vahendusel Hamiltoni ees. "Vabandust selle auto eest, millega sõitma pidid. Tean, et see on juhitamatu ja millega me ei väärigi tulemust. Liigume edasi, aga see oli üks kohutav etapp," sõnas austerlane Hamiltonile.

"Nad toetavad teda ja ütlevad talle: "Lewis, see pole sinu viga, see on meie süü". See on väga kaval, sest see pole päris täielik tõde," arutles Rosberg. "Ei maksa unustada, et George Russell sai sama autoga neljanda koha. Seega oli ka Lewisel endal suur roll kehvas tulemuses. Russell tegi suurepärase nädalavahetuse ja teenis neljanda koha. Põhjus peitub enamas kui ainult autos."