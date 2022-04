Sanktsioneeritud Chelsea ei suutnud võtmemängijaga lepingut pikendada, Madridi Real on saamas nimekat täiendust

29-aastase sakslase tuleviku üle on pikalt spekuleeritud. Keskkaitsja kontraht Chelseaga lõppeb koos käimasoleva hooajaga. Daily Mail kirjutas juba veebruaris, et sakslane on kahest lepingupakkumisest loobunud, sest soovib veel kõrgemat palka. Väidetavalt pakkus Chelsea teisel korral mängijale ligi 200 000 naela suurust nädalapalka.

Viimasel paaril kuul pole aga Chelsea saanud enam Rüdigerile uut pakkumist teha, sest Suurbritannia valitsus külmutas klubi pikaaegse omaniku Roman Abramovitši varad ning määras ka Chelseale karmid sanktsioonid. Muu hulgas ei tohi klubi mängijaid praegu müüa, osta ega ka olemasolevate palluritega lepinguid pikendada.

Möödunud nädalavahetusel kinnitas Chelsea peatreener Thomas Tuchel, et tema kaasmaalane lahkub klubist. "Ta andis sellest mulle teada. Andsime endast kõik, aga me ei saa sanktsioonide tõttu enam midagi teha," tõdes Tuchel. "Me ei võta seda isiklikult, see on tema otsus."

Fabrizio Romano teatel liitub Rüdiger suvel Madridi Realiga. Väidetavalt on osapooled juba kokkuleppele jõudnud nelja-aastase lepingu osas. Viimased detailid on vaja veel paika panna ning enne hooaja lõppu Real midagi ei avalikusta.

Rüdiger on käimasoleval hooajal osalenud Chelsea eest 47-s kohtumises, löönud viis väravat ja andnud neli resultatiivset söötu. 2017. aastal AS Romast Londonisse kolinud Rüdiger on Chelseaga võitnud korra FA karika, Meistrite Liiga ja Euroopa liiga.

Mäletatavasti läksid Chelsea ja Real alles hiljuti Meistrite Liiga veerandfinaalis omavahel vastamisi. Real jäi kahe mängu kokkuvõttes peale 5:4, kordusmängus lõi ühe värava just Rüdiger.

Chelsea on ilma jäämas ka teisest keskkaitsjast Andreas Christensenist, kelle leping samuti suvel lõppeb. Romano teatel siirdub taanlane FC Barcelonasse.