Töö kõrvalt isukalt rassivad mulgid sepistasid Viljandi spordimeeste vägevaima võidu

Kui Viljandi Metalli võrkpallinaiste auhinnakapis on samuti nii Balti kui ka Eesti meistritiitleid, siis meestel pole juba aastaid midagi nii säravat ette näidata olnud. Jalgpallis sai Viljandi Tulevik Eesti meistriliigas hõbeda 23 ja võrkpallis Volle samuti hõbeda 24 aastat tagasi. Viljandi korvpallist pole suurt midagi rääkida. Pildis on linna hoidnud just käsipallimeeskond, üheksa viimase hooaja jooksul on Eesti meistrivõistlustelt nopitud kaks hõbedat ja neli pronksi. Ent täistabamust polnud veel tulnud.

Aga nüüd võisid mulgid Viljandi spordihallis taas käed püsti juubeldada. Kergeks soojenduseks võitis esmalt Viljandi Võrkpalliklubi esiliiga, nädal hiljem võõrustati käsipalli Balti liiga nelja parema turniiri, kus HC Viljandi alistas poolfinaalis tiitlikaitsja Klaipėda HC Dragūnase 30 : 26 ja finaalis Kalmer Mustingu juhitud Põlva Serviti 28 : 21.

Mängijad palka ei saa

Kuidas sai 17 700 elanikuga Viljandist Baltimaade parim käsipallikants?