Mainekas ralliportaal: Ott Tänak on endiselt oma parimal tasemel

"Teine koht jääb Tänakule veidi kipitama. Ükski sõitja ei taha astuda poodiumi teisele kõige kõrgemale astmele," alustas Barry. "Haarata viimasel päeval liidrikoht tänu fantastilisele otsusele panustada pehmete rehvidele, kuid seejärel Rovanperäle punktikatsel alla jääda pole see, kuidas tema lugu oleks pidanud lõppema."

"Palju positiivset on siiski kaasa võtta," jätkas ajakirjanik. "Muu hulgas Hyundai tõusev esitus muutuvates oludes ja loomulikult (Tänaku) hooaja esimene suur punktisaak. Tänak nägi kogu nädalavahetuse vältel - juba neljapäevast saadik - välja rahulik ja vaba. Tema kiirus polnud päris tiimikaaslase Thierry Neuville 'i tasemel, kuid tema tulemus oli parem, sest ta vältis vigu."

Barry sõnul on Tänaku edu vajalik kogu MM-sarjale, sest tiitliheitlusele tuleb kasuks, kui ainus täiskohaga sõitev maailmameister võitleb tipus. "Tänak tegi seda ka Rootsis, kuid hübriidiprobleemid takistasid teda. Horvaatias sai ta aga hakkama ning see võib olla hea hüppelaud millekski enamaks."