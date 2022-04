Rahvusvaheline uisuliit määras Venemaale ning Valgevenele uued sanktsioonid ja tõttas Ukrainale appi

Ühtlasi seisis teates, et 20 alaliidu liiget on palunud ISU nõukogu, et Venemaa ega Valgevene esindajatel ei lubataks liituda juunis toimuva ISU kongressiga ega ühegi teise rahvusvahelise kohtumisega. Lisaks soovisid 20 liiget, et ükski agressorriigi esindaja ei saaks alaliidus edaspidi ühelegi kohale kandideerida. Rahvusvaheline alaliit antud küsimuses veel otsust vastu ei võtnud, kuid teatas, et kõnealused palved pannakse kongressil hääletusele.