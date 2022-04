KUULA | Talts otse võidupeolt stuudiosse, meistriliiga klubidel on käes tõe hetk, Burgoses valitseb paanika

Kui meistriliigas play-off lahingud kohe-kohe stardivad, siis esimeses ja teises liigas jäid kahel järjestikusel nädalavahetusel seljataha finaalneliku turniirid. Üks võidumeestest on ka stuudios, Talts võitis Tartu Kalev/Estiko ridades esiliiga. Võidukarikas on lühikese ajaga saanud vett ja vilet, sattunud päris pöörastesse kohtadesse.

Räägime lähemalt ka Saksamaa, Hispaania ja Itaalia kõrgematest liigadest, kus Eesti koondise mängijate klubid lõpetavad põhiturniire. Kõige keerulisemasse seisus on sattunud Kristian Kullamäe kodumeeskond Burgos Hereda San Pablo, mis neli vooru enne põhiturniiri lõppu kukkus Hispaanias väljalangemistsooni. Paanika on klubis nii suur, et hooaja viimasteks mängudeks tuuakse mehi juurde! Kristian mängida ei saa, aga ta on meeskonna juures ja saab närvilisest õhustikust oma osa.