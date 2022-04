Maailma tipptegija Eestis! Kes on Toni Bou?

Toni on maailma parim trial'i-sõitja. 36-aastase Hispaaniast pärit Toni kirg on mootorrattad ja ta sõidab Montesa Hondaga.

Ta on 15-kordne maastiku-trial'i maailmameister ja 15-kordne sise-trial'i maailmameister! Toni on trial'i-maailma superstaar. Ta on ületanud kõik rekordid ja kavatseb seda edaspidigi teha.

Ta on loomulik talent – mootorratta taltsutamine tuleb tal justkui muuseas välja. Ent seejuures on tegemist täieliku professionaaliga. Raudse närvikavaga Toni treenib pidevalt, et veelgi paremaks saada. Toni on trial'isse toonud tehnikaid ka tavalisest rattasõidust.