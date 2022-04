Tänak pigistas kivist vett, kuid üks piisk jäi sisse. Hull sõit tõi võidu Rovanperäle

Horvaatia ralli oli lõpuni draamat täis, kuigi algus seda ei ennustanud, sest üks sõitja teise järel langes suurest mängust juba reedel – Esapekka Lappi sõitis teelt välja, Elfyn Evans lõhkus kaks rehvi, Ott Tänak ühe, Thierry Neuville’i auto ütles üles ning ta ületas liikluses kiirust ja sai trahve kokku ligi kahe minuti jagu, Craig Breenil oli samuti üks häda teise otsa...

Ainult üks – Kalle Rovanperä – tuli omadega puhtalt välja ja reede õhtuks oli tema edu teisel kohal paikneva Tänaku ees 1.22,5. Näis, et võitja on selgunud ja Tänak teise kohaga igati rahul. Enne rallit tunnistas Tänak, et stardib liiga tagant ehk teises liigas ja Hyundai pole asfaldil piisavalt kiire, et poodiumikohale sõita, aga näed sa nüüd...