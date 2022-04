VIDEO JA FOTOD | Karjääri viimase MM-etapi kaasa teinud vanameister Tanel Leok lõpetas Läti etapi punktidel

Etapi kokkuvõttes teenis Hardi Roosiorg 12 punktiga 16. koha. Leok tuli oma viimasel MM-etapil kuue punktiga 18. kohale. Esikoha teenis 50 punktiga Gajser, teine oli 44 punktiga Jonass ja kolmas 38 punktiga Fernandez. Sarja kokkuvõttes on liidrikohal oleva Gajseri edu Prado ees nüüd juba 66 punkti. Kolmandal kohal on Renaux, kes kaotab Pradole viie punktiga. Roosiorg tõusis 20 punktiga 21. kohale. Leok läks kuue punktiga 28. kohale.