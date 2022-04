Nurme loobub MM-ist, et jahtida Münchenis korraga kahte sinilindu

Juulis USA-s Oregonis toimuva MM-i kõvast puust normid on esialgu täidetud ainult viiel Eesti kergejõustiklasel, kuid maratoonarid Tiidrek Nurme ja Roman Fosti loobuvad sellest jõuproovist ja panustavad augustis Münchenis peetavale EM-ile.

„Arvestades, et meil on täna oma maratonitiim, kolmanda mehena on meeskonnas Kaur Kivistik, siis see tiimi medal on küll eesmärk,” põhjendas Nurme. „Ütleksin, et see on Eesti spordiajaloos, vähemalt kergejõustikus, oluline hetk: meie maratonitiim on reaalselt konkurentsis.”

Alla esikümne koht ei rahulda

Võistkondlik võistlus on ettearvamatu, vaja on kolme finišeerijat ja tiitlivõistlustel on katkestamisi üsna palju. Mõistagi on kõigil ka isiklikud ambitsioonid. 36-aastasel Nurmel võib just sel suvel avaneda oma pika ja eduka karjääri parim võimalus. 2018. aastal tuli Mark Mischilt ja Harry Lembergilt õpetussõnu saav staier Berliini EM-il üheksandaks, aasta hiljem Doha MM-il sai 26. ja eelmisel suvel Tokyo olümpial 27. koha. Euroopa esindajate hulgas oli ta vastavalt 7. ja 12. Arvestades, et ilmselt mõni Euroopa äss panustab hoopis MM-ile, siis...