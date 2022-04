Moskvas pussitati 23-aastane jäähokimängija surnuks

Venemaa meedia teatel toimus pussitamine ööl vastu pühapäeva Moskvas kohviku nimega Baklažaan juures. Kohaliku politsei esindaja teatas TASS-ile, et väljakutse tuli öösel kella 2.40 paiku. Sündmuspaika jõudnud politseinikud tuvastasid, et kahe osapoole vahel toimus tüli, mille järel pussitati Didur surnuks. Vähem kui tunniga leiti üles ka kahtlusalune, kelleks on 37-aastane ärimees Armen Kujumdži. Kinni võetud ärimees viidi politseijaoskonda ülekuulamisele.

REN TV teatel rääkis Kujumdži Didurile, et koht on suletud, kuid sellest tekkis tüli, mis kasvas kakluseks. Seejärel läks Didur sõpru otsima ning tagasi tulles tekkis uus konflikt, mille käigus Kujumdži pussitas hokimehe surnuks.

Kahtlusalune Kujumdži on kõnealuse kohviku juht. Anonüümseks jäänud söögikoha töötaja teatas portaalile Gazeta, et üks konflikt toimus, kuid mitte nende kohvikus. "Meil ei juhtunud midagi, tänaval oli üks tüli. Meie kohvik oli suletud," väitis ta. "See juhtus ühel ristmikul meie koha lähedal, aga me olime suletud."