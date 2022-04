VIDEO | Tehniline rike röövis Krestinovilt EMX Open klassi poodiumi, Vettik tuli viiendaks

Sarja kokkuvõttes on meie parimana Vettik 32 punktiga 15. kohal, kuid tema ilmselt järgmistel etappidel enam kaasa ei löö, kuna põhiklassiks on tal EMX 250. Sarja liider on 110 punktiga Sandner, kuid vaid ühe punktiga kaotab talle nüüd Butron.