Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistri tiitli saavutas esmakordselt Melany Keler

"Mul on hea meel, et konkurents oli väga tihe, mõlemas vanusklassis ei saa me Eestis praegu rääkida ühest väljakujunenud liidrist. Meil on paremik, kes kõik on rahvusvaheliselt häid tulemusi saavutanud“, ütles Eesti Võimlemisliidu peasekretär Natalja Inno.