TÄNA DELFI TVs | Pärnu Sadam kohtub põhiturniiri viimases voorus Tallinna Kaleviga

Ainsana on täna võistlustulle astuvatest klubidest põhiturniiri asetus ebaselge Tartul, kes peab viienda asenduse kindlustamiseks täna Viimsi seljatama. Vastasel juhul on neil sama palju punkte kui AVIS UTILITAS Raplal. Omavaheliste mängude suhe on aga viimase kasuks.