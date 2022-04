Kümne päeva jooksul üheksa starti teinud Pruus sai Horvaatias teise ning viimasel etapil ebaõnne trotsinud Steinburg kolmanda koha

„Stardist umbes kolme kilomeetri kaugusel oli üks terav äär ja Janina sõitis sinna kuidagi liiga järsult sisse ning paarisaja meetri pärast oli rehv tühi. Algul arvasime, et rehv, aga siis selgus, et hoopis pöid oli puru. Teadsime, et järgmine tehniline punkt on kümne kilomeetri kaugusel ja muud pole teha, kui sinna jõuda,“ rääkis Steinburg. „Kõik hilisemad startijad läksid meist mööda ja seal oli ikka korralik kaos. Üritasime kuidagi hakkama saada ja ellu jääda. Päris palju pidi jooksma, sest täna oli rada just alguse poole päris kivine ja tehniline, kus katkise pöiaga oli keeruline. Kui tee laiemaks läks, siis haaras Janina mul taskust kinni ja ma vedasin teda. Tehniline punkt oli lõpuks hoopis 15. kilomeetril ja sinna oli korralikult ronimist ka ehk kaotasime palju aega.“