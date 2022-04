VIDEO |Tyson Fury pani oma karjäärile lõuahaagiga kauni punkti

Fury jaoks oli tegu karjääri 32. võiduga, millest 23 on tulnud nokaudiga. Ühtegi kaotust ta profikarjääri jooksul tunnistama polegi pidanud ning vaid korra, Deontay Wilderi triloogia avalahingus, on väljunud ringist viigilise tulemusega.

Fury andis juba enne eilset ringi astumist teada, et soovib matši järgselt kindad varna riputada ning oma lubadusest britt taganeda ei kavatse: "Juba pärast Wilderi triloogiat lubasin oma abikaasale, et nüüd on kõik ning tegelikult ma ei kavatsenudki enam uuesti poksima asuda. Juhuslikult avanes aga võimalus veel korra Wembleyl madistada ning raske südamega võtsin pakkumise ka vastu. Nüüd on see tehtud. Olen oma karjääri üle väga uhke," andis Fury pressikonverentsil oma lõpetamisest teada.