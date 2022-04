DELFI ZAGREBIS | Martinsoni päevakommentaar: kui rehvifirma valmistaks preservatiive, kasvaks iive jõuliselt

Horvaatia ralli eel kuulutas Tänak, et ootamas on rehviloterii. Ja pani sellega nabakümnesse. Küll aga ei mõelnud ta seda loteriid, mis Zagrebi ümbruse teedel toimub ja meenutab nõukogudeaegset õnnemängu Sprint – et ostad pileti, rebid lahti ja vastu vaatab: bez võigraša ehk võiduta.

Samalaadne õnnemäng on Pirelli rehvidega. WRC sõitjate vahel on seni välja loositud kõigest üks võidupilet (rõhk sõnal: seni) – ainult Thierry Neuville on pääsenud puhtalt, ükski rehv pole purunenud või veljelt maha tulnud.

Seevastu Gus Greensmith kuulutas laupäeval hommikuste katsete lõpus iroonilise naeratuse saatel, et tema on lahti saanud viiest „pastlast”. Kaheksa katset ja viis katkist rehvi... Reklaam missugune. Ükshaaval ei suuda ilmselt keegi kokku lugeda, palju rehve on Horvaatias purunenud – neid mõõdetakse koormatega. Muide, Pirelli võiks asuda valmistama preservatiive, siis kasvaks lääneriikide iive jõuliselt.

Huvitav, kas rehvitootja pole aru saanud, et ralli ei tähenda pereautoga piimapoodi sõitmist, vaid võidukihutamist karmidel teedel kiirusega kuni 200 km/h ja kurvide lõikamist? WRC telekanalis selgitas Pirelli mees, et tavaliselt pole asfaldirallidel trampliine, aga Horvaatias on ja kui auto maandub vinklist väljas, võib rehv veljelt maha tulla. Teadmiseks: Horvaatia ralli oli kavas ka eelmisel aastal ja samade hüpetega, kusjuures Pirelli valmistas uue põlvkonna autode jaoks uued rehvid. Mida sõitjad nüüd tegema peaksid? Trampliinide eel hoo maha võtma ja neist üle veerema?

Tegelikult on jama, et võidab see, kel puruneb vähem rehve. Liidrikohalt pea minuti katkise pastla tõttu ära andnud Kalle Rovanperä ei suutnud ebatsensuurseid sõnu vältida. „Pask!” kuulutas ta. „Pirelli vihmarehvid on liiga õrnad. Mul polnud vähimatki aimu, kus rehv purunes, millelegi ma otsa ei sõitnud, hoidsin rattad puhtal sõidujoonel. Pask värk, olen pettunud.”