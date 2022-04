FOTOD | Põlva Serviti edenes finaali ja Balti liiga tiitel on Eesti klubide otsustada

"Vastane mängis targalt ja kasutas 7-6 taktikat. Ootasime seda, aga mitte nii pika aja vältel. Natuke liiga üles-alla on see meie mäng, kohati muutusime hambutuks. Õnneks oli just rünnakul ka positiivset, näiteks Uibo, Anatoli Tšezlovi ja teisel poolajal ka Celminši etteasted. Võinuks kindlamalt võita, aga oleme finaalis ja see on peamine," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.