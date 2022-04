VIDEO | Eesti cheerleaderid pääsesid MMil esikümnesse

Eesti Cheerleadingu Liidu juhatuse liikme Signe Kirti sõnul oli võistluste tase kõrge. “Kõik finalistid olid igati võitu väärt ning mul on väga hea meel Eesti tulemuste üle. Cheerleading on spordialana Eestis tõusuteel ning meie senised tulemused rahvusvahelistel võistlustel näitavad, et tase on meil tugev,” ütles Kirt.

Hiphop duo liikme Eliise Kulli sõnul on maailmameistrivõistlustel osalemine väga äge kogemus. “Võistlustulle astudes käib kõik nii kiiresti - pildid, proovid, edusoovid ning juba oledki laval kogu maailmale näitamas, mida suudavad Eesti tantsijad. Meie etteastet saatsid üleolevad emotsioonid ning selline energia, millist pole kunagi varem tundnud. Me tulime ja andsime endast parima, ning see viis meid maailma kümne parima hulka,” rõõmustas Kull. Tema sõnul on cheerleadingu kogukond väga kokkuhoidev. “Konkurendid, kes omavahel võistlevad, on tegelikult väga toetavad ja sõbralikud - cheerleaderid cheerivad üksteist!”