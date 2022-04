Ukraina treener: tennisetäht Sabalenka toetab Lukašenka režiimi

"Ja Sabalenka ise kirjutas valitsuse kirjale alla. Tuuril mängib inimene, kes toetab otseselt Lukašenka režiimi. Kas kujutate ette, et Natsi-Saksamaa esindaja mänginuks 1942. aastal Wimbledonis tennist? See olnuks võimatu. Siin on pilt väga selge, sest Valgevene on ka Ukraina sõja kaasosaline," rõhutas Vlasov.