TÄISPIKKUSES | Keila alistas pronksikohtumises põhiturniiri võitnud Kadrina Karud

Enne kohtumist:

Kadrina Karud jäi eilses poolfinaalis alla Tartu Kalev/Estikole 84:94.



Karude juhendaja Andres Sõber sõnas vahetult mängu järel: "Meil jäi puudu see, et esimesel poolajal lasti see vahe liiga suureks. Vastasmängijad on ka suurte kogemustega ja nad tabasid üllatavalt hästi. Olime nendega sel hooajal kaks korda mänginud ja jagu saanud. Aga vastane oli täna parem."

Sõber lubas, et nad lähevad laupäeval pronksist autasu jahtima. "Positiivne on see, et homme on mäng varem ja saame rutem koju," muigas Sõber. "Meie siin alla mingil juhul ei anna ja paneme kindlasti täiega!"

Põhiturniiri kuuendalt positsioonilt nelja hulka murdnud Keila Korvpallikool kaotas poolfinaalis Tamsalu Los Toros/TalTechile 69:115.

Esiliiga finaal Tartu Kalev/Estiko ja Tamsalu Los Toros/TalTechi vahel algab kell 17.00. Seda mängu näeb SIIT.