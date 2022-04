Eesti golfimängija on U16 MMil avapäeva järel kõrges konkurentsis

Reemet tõusis käesoleva nädala keskel avaldatud WAGR edetabelis 461. positsioonile tänu Eesti talviste meistrivõistluste võidule. See on kõrgeim positsioon, mida on Eesti naisgolfimängija omanud maailma amatöörgolfi edetabelis. Meestest on kõrgemal kohal Reemetist olnud vaid Sander Aadusaar (398). TOP500 hulka on veel eestlastest jõudnud Carl Hellat (470), Mattias Varjun (481) ja Kevin Christopher Jegers (494).