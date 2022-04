KUULA | "Kuues käik" | Tänak võttis avapäevast absoluutse maksimumi, Rovanperä domineerimine üllatas

Keerulistes oludes peetud rallil on olnud WRC autodest juba kolm katkestajat ning rehve on lõhutud nii palju, et ei jõua kokku lugedagi. Võtame Esapekka Lappi ja Adrien Fourmaux avariid pulkadeks lahti ja arutleme pikemalt ka Neuville'i kiiruse ületamise ja auto lükkamise intsidendi teemal.