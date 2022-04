DELFI ZAGREBIS | Martinsoni päevakommentaar: Miks Rovanperä ei tee ainsatki viga?

Rovanperä liidrikoht pole iseenesest üllatus, sest Horvaatia ekstreemsetes oludes – vihma kallab, udu... – on esimesena startinul sulaselge eelis. Tema on see, kes toob lõigatavates kurvides asfaldile muda ja kruusa, mis teeb tee teiste jaoks libedaks. Ainult et pärastlõunal oli ka Rovanperä teekond sodine, ent ometi võitis ta neljast kiiruskatsest kolm.

Mullusel Horvaatia rallil õnnestus Rovanperäl läbida kuivades oludes viis kilomeetrit, kuni leidis end võpsikust. Seetõttu ei pidanud paljud asjatundjad soomlast tänavu soosikuks, sest Horvaatia isepärane asfalt pole talle tuttav. Näis, ehk saab laupäeval ja pühapäeval läbida katseid kuivemates oludes ja siis selgub, kas Rovanperäl on vaja asfaldi eelnevat tundmist või mitte.

Teisalt... Miks ei peakski Rovanperä olema kiireim, sest Toyota on nobedaim auto platsil. Hea küll, räägitakse, et Ford olla veelgi parem, aga M-Spordi sõitjad pole ehk nii kõvad. Aga oot... Toyotas kihutavad ju Horvaatias ka eelkõige Elfyn Evans ja samuti Esapekka Lappi, sõidumehed mõlemad. Ainult et nende võitlus lõppes juba esimesel kiiruskatsel – Lappi rammis kivi ja Evans lõhkus rehvi.

Vaat see ongi Rovanperä senise edu alus – tal pole sisse tulnud ainsatki tõsiseltvõetavat eksimust, vähemalt selle järgi, mida telepilt näitab. Vänderdamist on olnud, aga ei enamat.

On veel kaks meest, kes suuri vigu pole sisse lasknud – Ott Tänak ja Thierry Neuville, aga neilt võiks ju seda ka eeldada: üks on maailmameister, teine igavene teine. Ainult et Tänak startis rallile tagantpoolt ehk teisest liigast, nagu ta ise kirjeldas ning ilmselgelt ei käitu tema Hyundai nii, nagu võiks. Päeva eelviimasel katsel, tõsi, purunes Tänakulgi rehv, aga kaotust tõi saa vaid 20 sekundit.