Anett Kontaveit raske mängu järel: igalt poolt natuke valutab

"Eks Arinaga mängud on mul alati väga rasked. Ma arvan, et ta mängis väga hea esimese ja otsustava seti, ma andsin endast parima. Ma ei oska öelda, et ma oleks suutnud midagi teistmoodi teha otsustavas setis, ta mängis väga kindlalt ja hästi," sõnas Kontaveit.

Eestlanna oli eelmise matši, mis vältas üle kahe tunni, pidanud alles 16 tundi tagasi. "Igalt poolt natuke valutab. Need pallid on siin liiva peal natuke raskemad ja mul valutab ranne ja valutab õlg ja kogu keha on nendest liivamängudest esialgu päris kange. Ilmselt lähebki natuke aega, et harjuda uue kattega," arvas Kontaveit.