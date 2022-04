DELFI ZAGREBIS | Linnamäe: kihutasime esmakordselt vihmaga asfaldil ja kohe hulludes oludes

„Elu esimesed katsed vihmas ja me ei tahtnud kohe võistlust ära rikkuda,” selgitas Linnamäe. „Proovisin aru saada, mis asi see kõik on ja kuidas rehvid töötavad. Kartsime hullemat, aga pidamist oli üllatavalt palju. Kurvides oli muda ja sodi, aga ei midagi hullu, teed olid täiesti sõidetavad. Iga järgmise katsega proovisime kiiremad olla. Nüüd on nelja kiiruskatse kogemus all ja pärast lõunal proovime rohkem kiirust leida. Ühesõnaga, päev on õppimiseks – rõõmustamiseks ülemäära põhjust pole, aga kurta ka ei saa.”