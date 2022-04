Snuukristaar soovis Ukrainat toetada, kuid turniiri korraldajad keelasid selle ära

Lisowski ütles, et tal ei lubatud Sheffieldis toimuvatel maailmameistrivõistlustel Ukrainale toetust avaldada, kirjutab BBC. Korraldajad põhjendasid seda asjaoluga, et kuna Lisowski pole ukrainlane, ei või ta Ukraina lippu vestil kanda.

Lisowski on inglane, kuid tal on vanaisa kaudu Ukraina juured. "Kõik arvavad, et Ukrainat tuleb toetada, miks kurat ma siis lippu kanda ei või? Olukord Ukrainas on väga kurb," sõnas Lisowski, kes oli eelmisel kuul peetud Gibraltar Openil kandnud Ukraina lippu.