Kohtumise eel on kõige suuremaks küsimärgiks Fury tulevik. WBC tšempion on mitmel korral tõdenud, et ta kavatseb laupäeval oma profikarjääri lõpetada. Samas on selge, et tema järgmine või ülejärgmine matš oleks selline, mis võiks kinnistada ta igaveseks raskekaalu legendide sekka ja tooks enneolematu palgapäeva. Praeguse seisuga lubab Fury, et laupäeval näeb teda aga ringis viimast korda.