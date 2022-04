TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub Stuttgarti turniiri veerandfinaalis talle seni alistamatuks jäänud Valgevene tähega

Eestlanna tunnistas, et ei mõista mängugraafikute koostamise loogikat, sest kuigi tal oli eile päeva viimane mäng, mis lõppes pärast südaööd, on tema tänane veerandfinaal juba päeva teine kohtumine. Kui avamäng algab reedel Eesti aja järgi kell 13.30, siis eestlannal tuleb Sabalenka vastu väljakule tulla juba pärast seda matši (kõige varem kell 15.30).

"Hea meel on, et kaks sellist rasket mängu olen suutnud võita. Ja eks ma proovin homseks ära taastuda. Väga karm, et on kohe teiseks mänguks pandud. Tuleb väga kiire taastumine teha. Ma ei teagi, kuidas selline kava on tehtud," imestas Kontaveit.