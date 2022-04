KUULA | Isa ja tütar, lahtise tekstiga: sinus ma olümpiavõitjat ei näe. Need, keda mina näinud olen...

Aga isa on otsekohene, see kõik ei maksa: „Tänavused juunioride tiitlivõistlused on õige eksami aeg. Kõik eelnev on olnud põhikool. Juunioride tiitlivõistlustel jagatakse lepinguid. Eksam noortetööle, mida sa oled teinud. See ei näita küll otseselt, kus sa täiskasvanuna võiksid maailmas olla, aga sellega luuakse alus tulevasteks aastateks. Julgen öelda, et jõuda naiste jalgrattaspordis maailma tippu ei ole maailma kõige raskem ülesanne.“ Mida Marek selle all mõtleb?