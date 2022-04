OTSE DELFI TV-s | Korvpalli esiliiga finaalturniir Tartus: Keila kohtub poolfinaalis Los Toros/TalTechiga

Otsepilti näitab Delfi TV. Ülekanne on tasuta Delfi kogupaketi tellijatele.

Los Toros/TalTech lõpetas põhiturniiri teise kohaga ja veerandfinaalis alistati kindlalt Paide Viking Window. Kuuenda asetusega Keila oli veerandfinaalis samuti kahes mängus üle Tartu Ülikool/Evikost.

Esimene tänavuse hooaja omavaheline kohtumine nende meeskondade vahel peeti kohe põhiturniiri avavoorus septembri viimastel päevadel ning selle võitis kindlalt Los Toros 78:42. Jaanuari keskel peetud kordusmängus oli kodusaalis aga parem Keila 88:75.

Tamsalu edukamad mehed on olnud mängijad, kes TalTech/Optibeti esindusmeeskonnaski kaasatud. Janar Aniste on resultatiivseimana visanud 17,2 punkti, hankinud 3,1 lauapalli, jaganud 3 korvisöötu ja teinud 2,3 vaheltlõiget.

Karl Andres Matute Perneri arvel on keskmiselt 12,9 punkti , 8,1 lauapalli ja 1,3 blokki, Ken-Martti Reinart on panustanud 12,5 silma, 7,1 lauapalli, 3,4 söötu ja 1,8 vaheltlõiget, Ralf Küttis 12,4 punkti ja 1,8 vaheltlõiget, Joosep Heinla 11,4 silma ja 6,2 lauapalli, Rasmus Raap 10 silma ja 3,5 lauapalli ning Jaan Erik Lepp 9,5 punkti, 4,5 lauapalli ja 4,9 söötu.

Peep Pahvi hoolealustest on tänavu parimat minekut näidanud tagamees Kristen Kasemets, kes hooaega alustas küll kõrgliigaklubi Rakvere Tarva juures, kuid naasis Keilasse ja on senise 12 kohtumisega visanud keskmiselt 17,8 punkti ja hankinud 4,7 lauapalli.

Conrad Sengbusch on 19 kohtumise keskmisteks saanud kirja 16 punkti ja 2,8 resultatiivset söötu ning oma töö on ära teinud ka Keila kaks leegionäri, tagaliinis toimetav Matthew Powell (13,7 punkti, 5,9 lauapalli, 2,3 söötu ja 2 vaheltlõiget) ning keskmängija Jagos Kremic (10 silma, 11,8 lauapalli, 2,4 söötu ja 1,7 vaheltlõiget). Roland Tamkivi ning Margus Pahv on mõlemad aidanud meeskonda keskmiselt 8,5 punktiga.

Teises poolfinaalis kohtuvad kell 20.30 Kadrina Karud ja Tartu Kalev/Estiko.