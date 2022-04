Kontaveit kritiseeris raske võidu järel turniiri mängugraafikut

"Väga tasavägine mäng. Eks ma üritasin alates teisest setist mängu natuke kõrgemaks ajada, sest ta mängis väga agressiivselt ja siin väljakul toimib see kindlasti väga hästi. Väljak on kiire põrkega," sõnas Kontaveit. "Avasetis tundsin, et kõik tuli väga kiiresti ja ta mängis mängu laiali, ma pidin midagi muutma ja sain kuidagi vaikselt mängu tagasi."

Eestlanna tunnistas, et ei mõista mängugraafikute koostamise loogikat, sest kuigi tal oli täna päeva viimane mäng, mis lõppes pärast südaööd, on tema homne veerandfinaal juba päeva teine kohtumine. Kui avamäng algab reedel kohaliku aja järgi kell 12.30, siis eestlannal tuleb Arina Sabalenka vastu väljakule tulla juba pärast seda matši (kõige varem kell 14.00).

"Hea meel on, et kaks sellist rasket mängu olen suutnud võita. Ja eks ma proovin homseks ära taastuda. Väga karm, et on kohe teiseks mänguks pandud. Tuleb väga kiire taastumine teha. Ma ei teagi, kuidas selline kava on tehtud," imestas Kontaveit.

Sabalenkaga (WTA 4.) matši hindab eestlanna väga keeruliseks. "Väga raske vastane, mulle väga ebameeldiv. Ta on siin ka hästi mänginud varem. Kindlasti tuleb raske mäng, eks ma annan endast parima ja proovin nii hästi ära taastuda, kui võimalik. See on kõik, mis ma teha saan," lausus Kontaveit.

Sabalenka lõpetas oma tänase mängu pärastlõunal, kui alistas Bianca Andreescu (WTA 121.) alla kahe tunni kestnud matšis 6:1, 3:6, 6:2.