Red Bulli boss on mures: kui me võitma ei hakka, muutub Verstappen viitsütikuga pommiks

"Vahel on auto seadistused sellised, et enesekindlusest ei piisa Verstappeni ekstreemse sõidustiili järgimiseks. On näha, et tänu sellele on meeskonnakaaslane Sergio Pérez jõudnud oma tasemele varasemast lähemale. Kui me niipea uuesti võitma ei hakka, on ta tõesti viitsütikuga pomm," ütles Marko.