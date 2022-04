Manchester Unitedi uus peatreener saab suvel kulutada 240 miljonit eurot

United sõlmis Amsterdami Ajaxi juhendajaga lepingu 2025. aasta suveni, mida on võimalik hooaja võrra veel pikendada.

Ten Hag kavatseb Unitedis väidetavalt läbi viia põhjaliku koosseisu uuendamise. Lepingud on lõppemas Paul Pogbal, Jesse Lingardi, Edinson Cavani ja Juan Matal ning suure tõenäosusega neid kontrahte ei pikendata. Ilmselt on meeskonnast lahkumas ka Anthony Martial, Marcus Rushford, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly ja Phil Jones. Kõigi nende mängijate müügist saadavat summat võib peatreener kasutada samuti uute mängijate ostmiseks.

Varem on spekuleeritud, et ka Portugali täht Cristiano Ronaldo ei kuulu Ten Haagi plaanidesse.

52-aastane hollandlane on alates 2017. aastast juhendanud Ajaxit. Tema käe all on klubi võitnud kaks Hollandi meistritiitlit, lisaks jõuti 2017. aastal meistrite liigas poolfinaali.