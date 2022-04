Ukraina tennisist: need venelased, kes sõja hukka mõistavad, võiks Wimbledonis mängida

Svitolina tunnistas, et ei toeta seda plaani. "Me ei taha, et neil mängimine täielikult ära keelataks," sõnas ta BBC Radio 5-le antud usutluses. "Mängimise võiks siis ära keelata, kui sportlased ei ole Venemaa valitsuse vastu sõna võtnud."

Siiski tunnistas ukrainlanna, et siiani on Venemaa ja Valgevene tennisistid olnud väga ükskõiksed. "Näeme, et Vene rahvale on kehtestatud sanktsioonid. Miks peaksid tennisistid teistsugused olema? Ma saan kõigest ühe käe sõrmedel kokku lugeda, mitu Venemaa ja Valgevene mängijat on minult küsinud, kuidas mul läheb, kuidas mu perekonnal läheb, kas neil on turvaline. Seetõttu olen ma selle olukorra pärast kurb," ütles maailma edetabelis 25. kohal asuv Svitolina.