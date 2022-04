Bolšunov ei lähe Putini vastuvõtule. Jelena Välbe avaldas põhjuse

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe selgitas uudisteagentuurile TASS, et Bolšunov ei saa nimetatud üritusel osaleda, sest on samal ajal operatsioonil.

"Loomulikult on see jutt vale. Denis – nagu paljud teised sportlased – on praegu karantiinis ja valmistub 24. aprillil toimuvaks auhinnatseremooniaks," kinnitas Välbe. "Ma ei mõista, kuidas tundmatud inimesed saavad selliseid asju kirjutada. Tahaksin teada, kust see info pärineb."