OTSE DELFI TV-s | Raiesportlased langetavad maamessil pealtvaatajate ees 12-meetriseid maste

Võistlust korraldab Eesti Metsaselts, mille eestvedaja Mart Kelgu sõnul on 28. korda toimuv Kevadkarikas oodatud sündmus nii Eesti kui naaberriikide võistlejatele, sest pärast pikemat talvepausi saab oma oskused pealtvaatajate ees taas proovile panna.

„Raiesport on pealtvaatajatele efektne jälgida, sest laaste sõna otseses mõttes lendab. Vaatemängu kõrval on võistluste suurem siht juurutada ohutuid ja mõistlikke töövõtteid, et saega tegutsemine oleks võimalikult turvaline nii inimestele kui loodusele,“ märkis Kelk. „Just praegusel kevadisel ajal kasvab inimeste aktiivsus kodude ja maakohtade aedades ning enne sae kättevõtmist tasub meelde tuletada ja üle vaadata põhitõed alates sae õigest hooldamisest puu langetamiseni.“