AMETLIK | Manchester United palkas uue peatreeneri, uut ajastut hakkab vedama nimekas hollandlane

"Suur au on saada Manchester Unitedi juhendajaks. Ootan väga eesolevat väljakutset," sõnas ten Hag pressiteate vahendusel. "Tean klubi suurt ajalugu ja nende fännide kirge. Pühendun sellele, et panna kokku tiim, mis on suuteline eduks, mida toetajad väärivad."

52-aastane hollandlane on alates 2017. aastast juhendanud Ajaxit. Tema käe all on klubi võitnud kaks Hollandi meistritiitlit, lisaks jõuti 2017. aastal meistrite liigas poolfinaali. Ka tänavusel hooajal on Ajax liikumas meistritiitli suunas. Viis vooru enne hooaja lõppu edestab Ajax nelja punktiga PSV-d.