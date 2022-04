Kümme aastat hiljem: kas Balti liiga võit tuleb tagasi Eestisse?

"Võidukohustust me ei tunne, põhiturniir on minevik ja laupäeval algab kõik nullist. Meil sellise turniiri kogemus puudub ja teised osalejad on valitsevad Balti liiga või oma riikide meistrid. Seega mina sätiks soosikupinged ülejäänud kolmiku õlgadele, aga see ei tähenda, et meie eesmärk poleks esikoht," tunnistas Viljandi HC peatreener Marko Koks.