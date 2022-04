Tulevik paigas: Ferrari sõlmis vormeliässaga uue lepingu

"Mul on väga hea meel Ferrariga lepingut pikendada," teatas Sainz pressiteate vahendusel. "Olen olen alati öelnud, et F1-s pole paremat tiimi, mida esindada. Pärast veidi enam kui aastast koostööd saan kinnitada, et Ferrari esindamist ei saa millegagi võrrelda."