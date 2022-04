Eesti jalgpallikoondislase endiselt kodustaadionilt Ukrainas leiti 500 kg kaaluv pomm

Eesti jalgpallikoondise kaitsja Joonas Tamme endise tööandja Tšernihivi Desla kodustaadion on üks paljudest rajatistest, mis on Venemaa sõjalise sissetungi järel Ukrainasse kõvasti kannatada saanud. Tšernihivi piirkonna adminstratsiooni juht Vjatšeslav Tšaus avaldas kolmapäeval, et staadionilt on leitud 500 kg kaaluv lõhkemata pomm.