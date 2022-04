OTSE DELFI TV-s | Kas Pärnu Sadam suudab taas BC Kalev/Cramo selili panna?

BC Kalev/Cramo jaoks on tänane kohtumine põhiturniiri viimane. Nemad on põhihooaja võidu juba ammu kindlustanud ning liiguvad otsejoones poolfinaali. Pärnu Sadamal on aga endiselt võimalik püüda kolmandat asetust, mistõttu on nende jaoks võit äärmiselt tähtis.