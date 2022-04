TÄNA DELFI TV-s | Põhiturniiril viienda koha eest heitlevad Rapla ja Tartu Ülikool lähevad omavahel vastamisi

Tartul on hetkel kirjas 14 võitu ja 17 kaotust, mis annab turniiritabelis viienda koha. Raplal on 13 võitu ning 19 kaotust. Kui Rapla täna võidab ja Tartu Ülikool viimases mängus KK Viimsi vastu põrub, on viies asetus Raplal. Kui aga Tartu peaks täna võitma, kindlustavad nad endale viienda asetuse.