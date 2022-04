BLOGI JA FOTOD | Rovanperä võitis Horvaatia ralli testikatse, Tänak kolmas

Tänavuse hooaja tiitliheitlust silmas pidades on Tänakul selg vastu seina, sest kahelt esimeselt rallilt on ta suutnud koguda vaid 5 punkti, jäädes sarja liidrist Kalle Rovanperäst maha juba 41 punktiga. Veelgi nukram on Ogier' karjääri lõpetamise järel tiitlisoosikuks peetud Evansi seis, kel on punkte vaid 4.